Выполняем монтаж потолков по договору в указанный срок
О компании
Компания «Империя потолков» занимается производством и установкой натяжных потолков и является лидером на рынке Казахстана.
Мы беремся за выполнение заказов любой сложности, готовы изготовить и установить конструкцию любой сложности в максимально сжатые сроки.
У нас собственное производство, большой выбор дизайнерских решений, квалифицированные сотрудники.
Благодаря собственному производству мы имеем возможность выполнять пленке или ткани фотопечать на любого изображения шириной до 350 см.
Мы всегда придерживаемся стандартов качества, на все работы вы получаете гарантию.
Преимущество натяжных потолков
Компания «Империя потолков», имея в своем распоряжении импортное оборудование, производит качественные натяжные потолки и может предложить самую оптимальную цену на их производство и установку в Казахстане. Собственники жилых помещений давно оценили преимущества натяжных потолков, но раньше они были дорогие, поэтому позволить их могли не все желающие. Можно выделить основные достоинства натяжных потолков:
Не нужно выравнивать потолки перед монтажом;
Конструкция не забирает пространство, максимальная высота 5см.
Под натяжным потолком можно скрыть коммуникации;
Вас не затопят соседи, материал выдерживает нагрузку 100 л воды на 1 м2. В случае затопления специалист легко сольет воду в емкость.
Материал не горючий, поэтому пожаробезопасен.
Получается идеально ровный потолок, не требующий дальнейшего ухода.
Быстрота монтажа.
Стильный современный интерьер.
Почему выбирают нас
Компания «Империя потолков» давно работает на рынке навесных потолков и успела завоевать доверие клиентов. Среди наших преимуществ, которые подталкивают их сделать заказ у нас можно назвать такие:
Мы являемся производителями натяжных потолков, поэтому гарантируем их качество. Используем только качественные материалы, надежные крепления и фурнитуру.
Полотна не токсичны, не выделяют запаха, их можно использовать детских комнатах, садиках, школах, больницах. Это подтверждается сертификатами соответствия санитарно-гигиеническим нормам.
Мы установим красивые, стильные потолки недорого. Гарантируем наименьшую стоимость потолков по региону.
Большой выбор цветовых решений и фактур, разработаем уникальное дизайнерское решение для вас.
У нас работает большой дружный коллектив профессионалов, который сделает все для того, чтобы предложить вам лучший сервис.
Производим быстрый монтаж.
Даем гарантию 10 лет на потолок.
У нас вы можете выбрать и заказать лучший дизайн натяжных потолков с помощью технологии фотопечати.
Давно не писала отзывы, но тут решила все таки отставить. О фирме узнала через знакомых, в начале изучила рынок, но все таки решила остановится на Империя потолков и не капельки не пожалела. Работа выполнена на высоте, два потолка установили быстро, чисто и красиво.
Анна
Приглашаем дилеров к сотрудничеству, гибкая система скидок и бонусов. Большой ассортимент точечных светильников, широкий спектр цветов и фактур, комплектующие для натяжных потолков.
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